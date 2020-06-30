明台高中副董事長林承峯（右）表示，暑假與「舞客星培訓經紀公司」結盟合作，舉辦5天一期的韓國K-POP練習生培訓營，是全國首創。（黃國峰攝）

明台高中副董事長林承峯（後右）表示，將與舞客星經紀公司（後左）合作，於暑假推出韓國K-POP練習生培訓營。（黃國峰攝）

炎炎夏日、漫長暑假正是利用來培訓課業外的，第二專長的好時機，台中市明台高中與舞客星培訓經紀公司結盟合作，舉辦韓國K-POP練習生培訓營，有專業老師帶領學習舞蹈或歌唱基礎課程，學校表示名額不多僅一梯次， 12歲以上均可報名。

時代改變，社群網紅、youtuber等新潮流行業興起、選秀節目等受歡迎，看準社會趨勢需求，明台高中今年成立實用技能學程表演技術科，三年免學雜費，全新打造「網紅直播教室」、「時尚彩妝教室」、「 展演劇場」、「影音後製教室」，與劇院級「國際會議廳」等。

明台高中副董事長林承峯表示，暑假與「舞客星培訓經紀公司」結盟合作，舉辦5天一期的韓國K-POP練習生培訓營，是全國首創，來這邊的小朋友能受到正宗的韓國K-POP訓練，學到歌唱、舞蹈、表情與舞台魅力及最重要的團隊合作的精神，讓學員感受韓流魅力，朝明日之星夢想邁進。

明台夏令營「韓國K-POP練習生培訓營」共有舞蹈及歌唱二班，時間是8月10日至14日，每日上午10點至下午5點，由專業老師帶領，學習舞蹈或歌唱課程，歌唱課程包含發聲、合聲練習與錄音，舞蹈課程則教授基礎律動、K-POP動作、表情與舞台魅力，最後每人皆會拍攝獨特MV影片，紀錄5天點點滴滴的改變。

(中時 )