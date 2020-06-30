校長吳文芳化身為機長，帶領畢業生搭乘「東陽」航空公司班機飛向未來。（東陽國小提供／陳淑娥台中傳真）

所有畢業生搭乘「東陽」航空公司班機，飛向屬於自己的光明未來。（東陽國小提供／陳淑娥台中傳真）ㄒ

吳文芳表示，老師們發揮創意，以「夢想啟航成功飛翔」為主題，別出心裁打造一座通往夢想的航廈。（東陽國小提供／陳淑娥台中傳真）

台中市東陽國小30日舉行畢業典禮，別出心裁打造一座通往夢想的航廈，由校長吳文芳化身為機長，帶領所有畢業生搭乘「東陽」航空公司班機，飛向屬於自己的光明未來。

吳文芳表示，老師們發揮創意，以「夢想啟航成功飛翔」為主題，別出心裁打造一座通往夢想的航廈，學校將邀請卡設計成專屬機票，37位畢業生手拿專屬機票以及王輔導會長客製化悠遊卡，祝福畢業生夢想啟航成功飛翔。

「出發地：東陽航空站；目的地：幸福成功的未來！」吳文芳等化身為機長，帶領所有畢業生登機，簽到處服務人員變身為地勤人員，為出席嘉賓量體溫、消毒、實名登記與剪票，整個典禮溫暖有創意，為小朋友留下珍貴難忘的回憶。

畢業生李依宸化身空姐，拖著裝有畢業生證書登機行李箱交給機長(校長)，希望每一位東陽畢業孩子適性揚才，構築屬於自我的天空。

典禮尾聲，在校生與畢業生互道珍重再見，畢業生將胸前寫有自己夢想的紙飛機拿下，一起由二樓射向遠方，象徵夢想啟航，後由五年級學弟妹撿拾集中收存於校史室的時光寶瓶中，相約25年後再回校開瓶聚會。

(中時 )