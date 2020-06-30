財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心今（30）日攜手勤業眾信（Deloitte）聯合會計師事務所，共同舉辦「優質海外企業來台上櫃線上說明會」，為企業獻策IPO與數位化策略應用之道。

勤業眾信指出，企業IPO前若藉由併購策略，將有機會最大化企業經營與資金運用，惟須特別注意程序遵循與交易規畫等細節；同時，應持續強化數位流程及自動化，以敏捷化地維持企業營運彈性和適應性。

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃審查部副理林佩姻指出，為吸引更多優質海外台商企業來台掛牌，並強化台灣資本市場競爭力，櫃買中心近年來已多次出訪海外進行業務推動，海外台商企業若能利用台灣資本市場借力使力，籌措充裕資金進行新產業布局，將可投入更多研發資源及招募優秀人才，達成強化公司經營體質的目標。海外企業亦可透過準備上櫃，推動公司朝制度化運作、吸引優秀人才，更可妥善規畫接班傳承、永續經營。

勤業眾信聯合會計師事務所財務諮詢服務部執行副總經理李紹平指出，為強化經營效率與更符合公司治理的目標，企業於上市櫃（Initial Public Offering, IPO）前進行組織重組及經營調整，是行之有年的常態性做法。

但李紹平認為，值得注意的是，台灣企業可評估於IPO前執行併購，以最大化企業經營與資金運用。舉例而言，鴻騰精密於2017年赴香港IPO前，完成收購安華高（Avago）光模組事業單位，補足相關技術產品的需求缺口，完善於香港IPO時的經營布局。

整體而言，勤業眾信歸納，企業於IPO前執行併購策略、獲得「完善IPO布局、加速IPO計畫、掌握併購時機」三大優點。

(工商 )