「振興三倍券」即將上路，主要使用方式可區分為紙本券、信用卡、行動支付、電子票證等四種。針對想領「振興三倍券」紙本券的消費者，王道銀行推出加碼回饋方案，凡於「振興三倍券」兩階段預購活動的前一日，即2020年6月30日及7月31日當天於王道銀行活動官網登錄成功，並於網路購買「振興三倍券」實體券，以王道銀行簽帳金融卡刷付預購金新台幣1,000元，即可獲得王道銀行早鳥加碼回饋新台幣100元，兩個日期各限額500名；凡於2020年7月1日至7日或2020年8月1日至7日期間於王道銀行活動官網登錄成功，並於網路購買「振興三倍券」實體券，以王道銀行簽帳金融卡刷付預購金新台幣1,000元，即可獲得王道銀行加碼回饋新台幣50元，兩期間各限額3,500名。 此外，王道銀行與一卡通公司獨家聯名合作，凡於2020年7月1日至12月31日期間，於一卡通票證官網登錄綁定以王道銀行一卡通簽帳金融卡兌領「振興三倍券」，且於活動期間使用一卡通嗶消費功能累積滿新台幣3,000元，除了可以獲得政府補助新台幣2,000元，王道銀行再加碼回饋新台幣150元，限量2,000名。

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