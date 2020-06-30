惠譽30日調高中國今年經濟增長預測，是多年來首次。

惠譽稱，中國經濟於5月持續穩健復甦，將2020年中國經濟增長預測，由原先預測增長0.7％，調高至增長1.2％，是惠譽多年來首次調高中國經濟增長預測。

惠譽仍維持今年全球經濟收縮4.6％的預測，維持美國經濟收縮5.6％預測。

惠譽表示，疫情反彈和再度進行的全國性封鎖的風險仍高，將會干擾經濟復甦之路。

(工商 )