今(30)日中華電信與台灣大哥大分別宣布5G開台（中華電信今日可申辦、台哥大是7/1起），先前已預告5G將在7/3開台的遠傳也不甘示弱，提前公布將在7/5週日起跑第一場5G體驗，要讓民眾超有感！

80MHz頻寬能端出什麼5G體驗？遠傳電信表示，7月3日公布的資費方案值得市場期待，也將是本周開賣的5G服務中，平均用戶頻寬最大的。為讓消費者真實感受5G服務，當天北中南的遠傳5G體驗館將推出各種以魚肚料理（象徵遠傳5G頻段位置精華位置）為名的5G創新娛樂應用，民眾在體驗之餘拍照打卡再送精緻好禮。

7/3遠傳5G服務開辦當天，消費者即可於遠傳5G體驗館感受4G與5G網速差異，並透過遠傳friDay VR，身歷其境感受虛擬實境的高空跳傘、恐怖靈異等刺激體驗，並暢遊全世界知名景點與科幻世界，還能進入《與神同行》中的地獄之旅，享受低延遲的沉浸式娛樂。在遠傳5G體驗館的明星多視角體驗區，則將提供與韓國LGU+跨國合作的韓國指標KPOP音樂節目《Run.Wav》，讓消費者無論身處何處，都可擁有舞台第一排的臨場震撼，讓粉絲360度欣賞最愛的明星視角。

遠傳心5G 全省體驗店點。（遠傳提供／黃慧雯台北傳真）

7/3「遠傳心5G」開賣後，遠傳將陸續於各大熱鬧商圈、景點舉辦「遠傳心5G 飆速體驗營」活動，首場活動7月5日於捷運西門站六號出口展開，現場提供最新5G手機體驗、VR遊戲、VR影音，以及趣味闖關活動，並陸續前進逢甲、高雄新崛江等景點商圈，邀請民眾一起體驗5G新時代。

(科技)