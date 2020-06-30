中央氣象局下午針對10個縣市發布大雨特報，受到對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨影響，中部以北、東北部山區及基隆北海岸、新北市、苗栗縣、臺中市有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

大雨特報：基隆市、新北市、桃園市、苗栗縣、新竹縣、台中市、南投、雲林、嘉義、宜蘭。

(中時電子報)