午後雷陣雨又炸！氣象局發布中部以北10縣市大雨特報 15:532020/06/30 中時電子報 杜欣穎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 10縣市大雨特報。(摘自中央氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央氣象局下午針對10個縣市發布大雨特報，受到對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨影響，中部以北、東北部山區及基隆北海岸、新北市、苗栗縣、臺中市有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。 大雨特報：基隆市、新北市、桃園市、苗栗縣、新竹縣、台中市、南投、雲林、嘉義、宜蘭。 (中時電子報) #大雨特報 #發布 #中部以北 #10 #縣市 也許您會感興趣 推薦閱讀 淡水10歲女童遭砍3刀 傷勢穩定出院返家過端午 11:502020/06/26 社會 雨勢擴大！ 雙北防雷雨彈狂炸 17縣市豪大雨特報 13:032020/06/26 生活 社會10點檔》恐怖「殺人淫魔」14歲就犯案 23年性侵10多人姦殺4少女 19:002020/06/26 社會 本月第9次！國防部證實：陸軍機又襲擾西南空域 14:562020/06/26 政治 雨用倒的！大台北3地區1級淹水警戒 15:132020/06/26 生活 美FBI：平均10小時啟動一件對陸反間諜調查 17:592020/06/26 兩岸 北市暴雨再升級！氣象局發布17縣市豪雨特報 19:082020/06/26 生活 雷雨彈又來炸了！13縣市大雨特報 15:062020/06/27 生活 黃奇帆：陸年建17億平方公尺 已是房企天花板 15:102020/06/28 兩岸 雷雨彈狂炸！氣象局發布花東大雷雨訊息、5縣市大雨特報 15:152020/06/28 生活 生活熱門新聞 蛋別洗、米和麵粉別放這裡！譚敦慈曝跌破眼鏡保鮮術 - 生活 許崑源告別式「黃絲帶」這一幕 命理師驚吐4字 - 生活 下午電費貴10倍！最好晚上洗衣？台電答案驚人 - 生活 中衛口罩5色蝦皮今下午5點開賣！各大通路一次看 - 生活 蛋怎麼煮最營養？營養師曝關鍵：溫度 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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