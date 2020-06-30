大陸全國人大常委會今(30)日以162票全數通過《港版國安法》，預計今傍晚會公布法案全文，據香港電台報導指稱，法律條文涉及分裂、顛覆國家政權罪刑，將比先前透露的10年監禁還多。對此，根據美國參議院先前通過的《香港自治法》，將能制裁與大陸官員有關的銀行，預料將有1.1兆美元（約32兆元新台幣）承壓。

美國聯邦參議院25日無異議通過《香港自治法》（Hong Kong Autonomy Act），將對破壞香港自治的大陸官員以及機構進行制裁，被視為是去年底通過的《香港人權與民主法案》加強版，該法案更能針對金融機構進行制裁，牽連程度更廣泛。不過，該法案還須經眾議院表決通過以及美國總統川普簽署才會通過。

據外國財經媒體報導，分析師發布最新報告指出，預料大陸官員常用的幾家大陸銀行將被盯上。截至2019年底，中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行、中國建設銀行等4大國營銀行，就擁有7.5兆元人民幣(即約為1.1兆美元)規模的美元債券，其中有47%是存款，其餘是同業借款與向全球投資人發行的證券。

為了避免打擊太過廣泛，一名美國的知情官員表示，該法案將用於已知該名大陸官員遭制裁，卻還與其進行業務往來的金融機構。據悉，這些銀行事先都被告知有哪些實體被列入制裁名單上。不只是大陸，全球性的金融機構也面臨風險，這些被制裁的大陸官員的親屬、同事，也被列入禁止往來的客戶。

在香港國安法通過之際，美國國務卿蓬佩奧也發表聲明指出，美國將被迫採取行動，保護國家安全，將停止提供軍備物品給香港，避免落入解放軍手上，強化北京當局獨裁統治手段。

(中時電子報)