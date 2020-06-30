大陸全國人大常委會通過「港版國安法」，因應香港局勢，為協助香港人移居台北，北市府30日宣布友善香港專案，在新移民專區網站設立「港澳專區」，並成立專案小組，以專人、專線、專區服務，提供就學、就業及居住服務。

港澳專區依需求，設有「居留定居」、「就學進修」、「醫療安全」、「觀光會展」及「投資就業」等5大主題，為讓資訊呈現更口語化，貼近港澳民眾使用習慣，事先邀請在台生活的香港新移民、港生逐一檢視網頁資訊並提供Q＆A。

北市副市長蔡炳坤表示，去年9月，市長柯文哲即要求定期關注香港局勢，擬定協助港人來台措施，讓台北成為國際友善城市，北市府配合中央成立港澳專區。

他指出，目前設籍台北市的港澳人士有2515人，港人定居、居留人數逐年增加，居留人數自2016年起有4057人、4015人、4148人、5898，今年至4月有2383人；定居人數自2016年起有1086人、1074人、1090人、1474人，今年至4月有474人。

蔡炳坤說，從投資、就業數據來看，去年港資投資北市4.12億美元，比前1年成長90％，是近5年新高，另北市外商至今年4月，在台北市達到1130家，以香港企業最多，比例占30％，現階段對香港人來講，需要提供更多資訊，所以規畫以專人專線、專區提供就學、就業服務。

不過，面對「港版國安法」通過後，港人來台人數預估有多少人，蔡炳坤說，陸續有個案處理，因為遇到新冠肺炎疫情影響，人數因疫情和香港局勢發展無法預估。

(中時 )