大陸全國人大常委會今通過港版「國安法」，陸委會表示，嚴正譴責中共執意傷害香港自由、人權、法治等核心價值的蠻橫作為，以及一再悖離對香港人民「高度自治」、「五十年不變」承諾之負面行徑。陸委會也呼籲國人注意前往香港可能面臨風險。

陸委會指出，自大陸宣布制訂港版「國安法」以來，各界質疑聲浪不斷，憂慮未來恐因言入罪、動輒得咎，而中共在港成立國安機構、對所謂「特定情形」具管轄權等，更使港人面臨更多的恐懼與鎮壓。

陸委會說，台灣力挺港人捍衛核心價值的立場從未改變。面對香港變局，政府為進一步落實對港人的照顧，已公布「香港人道援助關懷行動專案」，所設置「台港服務交流辦公室」亦將於7月1日正式營運，提供港人必要的協助。

陸委會表示，將盡全力保障在港國人的人身安全，也呼籲國人注意前往香港可能面臨風險，若在當地遭遇問題，可撥打陸委會駐香港辦事處尋求協助。

(旺報 )