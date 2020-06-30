元大金(2885)旗下元大證券為了保障投資人「知」的權益，元大權證網推「隱波不降大公開」專區，公開每檔元大權證從掛牌第一天到最近一天的「造市委買波動率」，讓投資人輕鬆透過試算器，就能立即掌握每一檔元大權證的合理價格，做出最快速、最正確的投資決策。元大證券指出，報價看得見，買賣才安心，選擇「隱波不降」的權證，才能保障投資人賣回時價格不會減損，獲利不會縮水。

「隱波不降」指的是不調降「造市委買波動率」，券商造市，會使用「造市委買波動率」來計算權證造市委買價格，若調降「造市委買波動率」，將造成投資人賣回時的價格減損，導致獲利縮水，甚至由盈轉虧。

舉例來說，某檔權證履約價300元，半年後到期，行使比例0.1，造市委買波動率是30％，當標的股票價格同樣為300元時，其權證造市委買價格為2.62元。若投資人買進該權證後，造市委買波動率調降至29％，結果就會造成標的股票價格明明同樣維持在300元，但權證造市委買價格立刻就跌到2.54元，等同投資人現賠掉0.08元(損失約3％)，這就是調降造市委買波動率所造成的損失。

(時報資訊)