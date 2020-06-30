國民黨立委吳斯懷今日接受電訪表示，外界認為國民黨占領議場在短時間內就被攻破，所以是一場失敗的行動。但不應該用佔領多久來決定是否成功。國民黨這次的訴求很正確，就是表達蔡總統提名陳菊為監察院長是不正確的決定，社會應該從這個角度來看待。

國民黨為杯葛監察院人事案，而於上周日下午4點發起佔領立院議場行動，但不到20個小時即被民進黨攻破。但此次的行動中，吳斯懷因為開刀的關係，並未參與佔領行動。

國民黨的行動也讓外界質疑，為何鐵鍊要鎖在議場外門把，而不是議場內的門把，導致被民進黨立委拿油壓剪輕易破壞？事前為何不先準備好冷氣空調發電機或是所需物資？為何事前不找曾是中將且熟悉軍事行動的吳斯懷協助規劃推演？

吳斯懷認為，外界要看的是主張的訴求是否得到社會認同，而不是用佔領的時間多久來看待。這樣的評論是不公平的。其實占領議場都是過去民進黨常用的方式，這次是不得已的做法，大家不應該習以為常。

吳斯懷說，如果太陽花運動被定義為成功，國民黨要做到那種程度，一點都不困難。這次的訴求主要是表達抗議一黨獨大，國民黨不應該用堅持的時間去定義是否成功。

(中時 )