六福村暑假周末將上演璀璨煙火點亮夏夜星空。（六福村提供／莊旻靜新竹傳真）

六福村主題遊樂園連續3年舉辦部落狂歡慶典，7月10日至9月6日推出「冰霧派對」，引進大型「冰槍」、超音波迷霧、雪花噴射機等設施，並邀請知名DJ駐場，現場Live混音刷碟，暑假期間19歲以下可免費無限暢玩，成人享6折599元門票。

六福村主題遊樂園內具有南太平洋區，最具指標的熱帶風情均在遊行隊伍呈現，今年遊行也聘請海外表演團體帶來原汁原味的南太舞風情，草裙舞、hula舞蹈等，還有南太平洋傳奇的奇幻生物包含巨型奇幻鳥、水中海怪、部落島民一起參與。

除此之外，六福村為了撫慰全台抗疫，今年暑假也將舉辦煙火秀，活動期間在每周六、日晚間8點，搭配火舞秀施放，六福村也準備適合夏天的BQ燒烤、沁涼啤酒飲料、美式露營餐車等，邀請民眾共度夏天。

六福村與六福莊也推出「Cool夏樂園住房專案」，銷售期間為即日起至8月31日止，可於7月10日至8月31日間入住剛果藍天房，雙人價8999元＋10％，贈送六福村2日無限制進出手環2份、搶眼的奇幻鳥雨衣1件、兒童背包水槍1個、3D恐龍拼圖1組。詳情可至六福村官網、FB粉絲專頁查詢。

(中時 )