好吃好喝的台灣小吃所聚集的夜市，堪稱台灣最具代表性的特色文化，每年吸引大量觀光客，但在美味健康之餘，夜市也要進化，讓民眾迺夜市時，能有煥然一新的環保感受。

環保署30日公布「全國示範環保夜市」名單，宣告「全國夜市環保動起來！」各直轄市、縣（市）擇定轄內一處示範夜市或商圈，全國共選定22處，推動使用重複清洗餐具、落實垃圾分類、裝設油煙防制設備、改善餐飲污水排放，以及環境與公廁清潔等具體措施，打造「減塑、低碳、清新」的環保夜市或商圈。

「打造五星級的環保夜市！」環保署副署長沈志修致詞時表示，台灣夜市美食聞名全球，但過去卻讓人有不夠環保的印象，在肺炎疫情衝擊夜市生意時，環保署化為危機為轉機，進行空氣、水、廢棄物及環境清潔等全面的環保改善，要讓民眾感受到「夜市真的不一樣了」，要給台灣「減塑、低碳、清新」的新夜市文化。

今天出席的夜市代表也分享減少一次性餐具、垃圾分類、廚餘回收等措施，讓夜市的垃圾處理費用大幅下降6成，裝設油煙排放控制設備對夜市餐飲業者本身的健康及消費者都有好處，因此夜市內的攤商都積極裝設，另外夜市燈具改用LED燈，減少了5成電費等，都是落實環保的好處。

環保署今（109）年6月啟動「環保綠生活 愛家愛地球」活動，7月即推動環保夜市，透過環保署、環保局及夜市商圈通力合作，進行全國22處夜市或商圈環保改造，將推動6大面向環保改善工作，包括一次用產品減量、資源回收、低碳節能、油煙排放控制、餐飲污水處理、優質公廁環境清潔等。

在這些示範環保夜市商圈內的攤商，若配合前述的環保改善工作，所在地環保局將核發「環保攤商標章」供攤商張貼讓消費者識別，日後環保局並將辦理活動鼓勵消費者至取得標章的攤商消費，以帶動夜市商圈內所有攤商共同參與環保改善工作。環保署則將於今年10至11月辦理環保夜市評鑑，並於12月發布推動成果及頒獎表揚績優的環保夜市商圈，最高可獲得五星級環保夜市商圈的榮譽。

(工商 )