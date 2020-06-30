為使漁船雇主申請聘僱從事海洋漁撈工作移工更加便捷，勞動部已主動介接行政院農業委員會漁業署的漁業管理資訊系統，自109年7月1日起，漁船雇主申請聘僱移工時，即可免再檢附漁業執照，更加簡政便民，預計每年1萬名漁船雇主受惠。

現行漁船雇主向勞動部申請移工的招募許可及接續聘僱許可時，依規定須檢附漁船有效的漁業執照影本，以核對漁業人姓名、地址、船員人數及執照效期等資訊。勞動部表示，現已與漁業署完成漁業管理資訊系統資料介接，只要透過資訊系統即可確認漁船雇主漁業執照的相關資訊，雇主無須再檢附漁業執照影本供勞動部查驗，可提升案件審查品質及效率，也使雇主申請案件更加快速方便，每年估計將有約1萬名漁船雇主受惠。勞動部表示與漁業署完成漁業執照資料介接後，雇主僅需於申請書正確填寫漁船統一編號，即可由勞動部直接透過資訊系統查驗比對漁船雇主漁業執照上的漁業人姓名、地址、船員人數及執照效期等資訊。

由於相關資訊是依據漁船統一編號進行查驗比對，雇主如未完整填寫漁船統一編號，或填寫資料與系統查驗結果不符，則會退件請雇主重新確認，進而增加申請案件審查時間，因此，勞動部呼籲雇主要填寫正確資料，以使申請及審查更加順暢。

勞動部提醒雇主，如遇申請案件有疑義時，仍將依個案情形請雇主檢附相關證明文件，以利案件審查。如有任何疑問，可至勞動部勞動力發展署全球資訊網，或洽電話服務中心(02)8995-6000了解更多資訊。

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