人工智慧新創沛星互動（Appier）宣布，與印度境內最大的內容技術影音串流平台ZEE5攜手提升用戶溝通的成效。Appier表示，透過AI技術，幫助ZEE5了解用戶的觀看行為並找出關鍵洞察，成功將影片點擊率提升3倍、受眾區隔增加10倍、行銷活動數量成長20倍。

ZEE5數位娛樂平台是於2018年創立，是目前印度境內成長速度最快的內容技術品牌，提供12種語言的影音內容，提供超過10萬小時的隨選影音與超過80個電視頻道直播，包括各種原創內容、印度與國際電影、影集、音樂、兒童節目、互動式影片、直播節目、健康與生活等，都能透過單一平台觀看。

Appier表示，隨著用戶規模的成長，ZEE5也希望平台能將最吸引人的內容在最合適的時間推薦給用戶。為達成這項超個人化（Hyper-personalise）的服務，ZEE5透過AI技術進行分析，了解用戶正處於顧客生命週期的哪一階段，及其觀影模式為何，進而運用這些洞察制定一套結合「觀影模式」、「溝通渠道」與「溝通內容」的策略組合，以確保達到高用戶獲取率、高觀看人次與高用戶留存率的「三高」成效。

ZEE5顧客生命週期管理負責人Vani Dixit表示，為提升用戶的參與和互動，ZEE5必須透過人工智慧更有效地分析資料，藉此了解用戶最可能採取行動的時間點，把握每一個觸及用戶的機會。

透過Appier AIQUA人工智慧顧客互動行銷平台，ZEE5讓行銷團隊可跨裝置、跨頻道與用戶溝通，提升營運成效；AIQUA也幫助ZEE5整合數據來源，透過平台的功能實現個人化推播提醒、應用程式內/輪轉式推播、超個人化推薦以及異業合作平台串接，全方位優化用戶的互動體驗。

AIQUA大幅提升ZEE5分眾客群的精準度，從原本的數百個客群躍升至數千個，增幅達10倍之多，可支持ZEE5將超個人化的內容推薦給不同用戶。此外，AIQUA還可以幫助行銷團隊隨時策劃或調整方案，以快速滿足各種用戶的特殊需求。自2019年3月以來，ZEE5透過AIQUA執行的行銷活動數量已成長20倍，平均每天都有數以百計的行銷活動正在進行。

(工商 )