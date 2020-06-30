30日上午港版國安法正式由中國人大常委會表決通過，然而早在北京當局即將表決港版國安法前，美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）就已宣布，撤銷香港特殊地位，暫停對港執行優惠待遇規定，包括提供出口許可證豁免。商務部也正進行取消差別待遇評估。

中國全國人大常委會獲162名常委全票通過《港版國安法》，但確切內容目前仍未對外公布。對於北京當局強行推動《港版國安法》，美國總統川普就曾在5月底警告，若北京執意而為，將取消賦予香港不同且特殊待遇的政策豁免。

羅斯透過新聞稿指出，隨著中共對香港實施新安全措施，美國敏感技術被轉移到中共人民解放軍或國家安全部的風險增加，同時破壞香港自治，美國拒絕承擔有關風險，因此決定撤銷香港特殊地位。同時商務部給予香港的優惠待遇規定，包括出口許可證豁免也將暫停，並禁止出口國防設備與敏感技術到香港。此外，商務部也在評估進一步取消差別待遇行動。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也聲明表示，美方即日起停止出口美國製防衛設備至香港，未來也將針對美國防衛與雙重用途技術，採取步驟對香港施行與中國相同的出口限制。他指出，美國是被迫採取這項行為，以維護自身國家安全，「美方無法再區分管制防衛項目是出口至香港還是中國，中國人民解放軍的主要任務是不擇手段捍衛中共獨裁專政，美方不能冒險讓這些設備落入他們手中。」

根據美國國務院2019年香港政策年度報告，香港目前能透過「直接商業銷售」（Direct Commercial Sale）取得美國管制防衛設備，但有出現出口項目移轉的情況，因此引發美方關切。

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(中時電子報)