高雄市大同社會住宅將於7月1起，開放警消人員及青年家庭申請入住。圖為申請條件。（高雄都發局提供／林瑞益高雄傳真）

坐落於前金區大同二路及自強二路口，舊警察宿舍整建完工的大同社會住宅，將於7月1起開放警消人員及青年家庭申請入住。家電、家具一應俱全，每月租金只要7500元，至7月14日截止受理。

高雄市都發局說，如果登記申請的人數超過招租戶數，將以抽籤方式決定入住對象，並非先搶先贏。都發局呼籲，有意願申請者無需於開辦首日搶辦，只要在受理截止日前提出申請即可，避免人潮踴躍的等待時間。至於長青戶，將交由社會局招租，近期內也將公告受理，請有需求的長輩把握機會申請。

都發局表示，大同社會住宅只租不售，將由市府都發局、社會局擔任房東，以平價租金收費，減輕青年居住負擔，促成年長者與年輕人世代和諧生活，互相彼此照顧，打造世代和諧共好的高雄。

為讓市民一睹大同社宅內部空間，都發局將於7月6日至10日上午9時至11時，開放二樓樣品屋供民眾參觀，歡迎有意願申請的民眾實地走訪。社宅每戶室內空間約14坪，均為2房1廳1衛房型，配備家具。

大同社宅緊鄰前金國小、前金幼兒園，就學便利，周邊更有前金第一公有市場、大同醫院及捷運市議會站，生活機能佳。都發局代理局長蘇俊傑表示，市府翻新整建前金區舊警察，改造為大同社會住宅，提供2至5樓，共計48戶住宅單元，1樓為店舖及社福設施空間，提供社宅住戶及鄰近居民公共服務。

(中時 )