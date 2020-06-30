Facebook指出，當詢問用戶想在平台上看到什麼新聞時，他們總是表達希望看到即時且可信賴的資訊，因此，Facebook 在 2018 年新增背景資訊按鈕，以提供動態消息上文章來源的相關資訊。現在，Facebook 將更進一步，即日起將於全球推出通知視窗，當用戶欲分享超過 90 天前的舊新聞時，Facebook 將提醒該用戶，該則新聞已發布逾 90 天。

為了確保用戶在 Facebook 上分享內容前先取得相關背景資訊，以判斷是否分享該篇內容，當用戶在按下分享按鈕時，如果即將分享的文章已經發布超過 90 天，就會跳出該通知視窗。然而，若用戶仍覺得文章有價值，依然可以分享。

過去幾個月來，Facebook 內部研究發現文章的時效性是人們決定是否閱讀、信任或分享的重要因素。特別是新聞出版機構擔心一些舊聞在社群平台上不斷被當成新聞到處流傳，讓用戶誤以為是最新發生的事件。有些新聞出版機構已採取措施解決這項問題，例如將網站上的舊文章加註醒目標示，以防止遭到濫用。

未來幾個月，Facebook 會繼續測試此通知視窗是否有其他用途。針對含有新型冠狀病毒（COVID-19）相關連結的貼文，Facebook 正在試驗使用類似的通知視窗以提供連結來源的資訊，並將用戶導向新型冠狀病毒資訊中心以提供具權威性的衛生資訊。透過提供更多背景資訊，Facebook 希望讓用戶能更容易地找到即時、可靠且對他們最有價值的內容。

(科技)