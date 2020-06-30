台南市安平區建平路土地2500坪的原市府長青公寓，1996年市府斥資3億元興建，2014年再耗資7000萬整修後，2016年租給悠然綠園安養長照中心。市議員盧崑福30日在議會定期會市政總質詢自由發言時，痛批市府每月只收9萬元，卻讓業者對市民收取高額的費用，非常不合理，質疑賤租市產並要求立刻停止租約。社會局強調，市府老人公費收容照顧服務簽約，機構需符合評鑑成績甲等以上，悠然綠園安養暨長期照顧中心目前已完成契約簽訂，可提供公費收容服務；市長黃偉哲也說，有關目前合約執行現況，會再進行檢討改善。

盧崑福指出，台南市的平均月薪才3萬5000元，但入住悠然綠園安養長照中心最低月支出需3萬2800元，最高4萬5800元，如何負擔得起？一棟不算土地成本，加上政府又花近4億元興建，還刻意規避議會監督出租9年11個月，每月市府竟然只收租9萬元，連250房才住97床，4年來更無任何1床公費照護，諸多不合理令人不起疑竇都難。市產被如此賤租，市民卻無法受惠，當初限制性招標是否有圖利特定廠商之嫌？是否有以合法手段掩飾私下不法情事？都亟待查證。

盧崑福除要求市府立刻檢討，也提出2項訴求，一、將當初限制性招標全案文件立即主動移請檢調偵辦；二、市府與悠然綠園安養長照中心租約立刻停止。

社會局表示，悠然綠園為台南市首座多層級安養暨長期照顧中心，從日間照顧、安養、養護、失智到長期照護均可在同一園區轉換。該老人照福機構係該局依政府採購法規定，於2015年9月7日公告上網招標委託專業服務，並以公開客觀評選方式辦理，評選結果由財團法人樹河社會福利基金會得標，招標及委託過程均依法公開、透明。

社會局還說，悠然綠園安養暨長期照顧中心契約營運期限，從2016年6月1日至2026年4月30日止，依契約規定權利金的回饋方式，從委託經營期限次月起按月繳納權利金，100床以下每月繳納9萬元；當收容超過100床，則按每滿10床每月再增繳1床公費養護床的權利金，平均每年收取權利金約108萬元。權利金每月固定繳納，並未因是否收容公費安置而有所減少。至於社會局老人公費收容照顧服務已完成契約簽訂，現可立即提供低收入戶、中低收入戶等弱勢民眾公費收容服務。

社會局認為，悠然綠園安養暨長期照顧中心為多層級老人照顧福利機構，委託營運範圍除機構住宿式服務外，並配合市府推展長照2.0政策，提供日間照顧服務，還設置烘培體驗坊、健康促進運動館、咖啡圖書館等，開放機構內部設施設備與社區共享資源，促進社區長輩活動參與，也促進機構與社區之間的交流互動，提升服務量能，落實在地老化與在地服務的理念。

(中時 )