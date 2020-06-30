中國銀行研究院在北京發佈《2020年三季度經濟金融展望報告》（以下簡稱《報告》）。《報告》回顧了2020年上半年全球和大陸經濟金融運行以及全球銀行業運行情況，展望了2020年下半年經濟金融形勢以及全球銀行業發展趨勢。

關於全球經濟金融形勢，《報告》認為，2020年第2季，全球經濟在疫情衝擊下陷入深度衰退，其嚴重程度遠超2008年金融危機時期；全球金融市場流動性風險有所下降，但債務違約風險正在上升，未來不排除再次發生動盪；疫情將加快逆全球化趨勢，全球產業鏈調整的驅動因素發生變化，可能呈現區域化特徵；未來發達經濟體貨幣政策仍將保持寬鬆主基調，潛在的財政赤字貨幣化風險值得警惕；新興市場經濟發展受疫情巨大衝擊，債務脆弱性將被放大，爆發債務危機的可能性上升。

關於大陸經濟金融形勢，《報告》認為，2020年上半年，受新冠疫情和全球經濟減速等因素的影響，大陸經濟遭受了改革開放以來最為嚴重的衝擊。一季度GDP同比下降6.8%；進入2季度，疫情防控取得決定性成果，持續推進復工復產和復商復市，推出「六保」政策，國民經濟呈全面恢復態勢，預計第2季GDP增長2.8%左右。展望下半年，大陸經濟將持續恢復和好轉。但也存在疫情反彈、企業生產經營困難加大、地方債風險增大等隱患。預計第3季GDP增長5.2%左右，全年增長2.5%左右。未來，大陸要加快構建國內外「雙循環」相互促進發展新格局，更大程度發揮內循環的作用，加快實現內外兩個循環的「雙輪驅動」，共同促進大陸經濟的行穩致遠。

關於全球銀行業發展形勢，《報告》認為，2020年上半年，全球疫情大流行背景下實體經濟金融服務需求萎縮，信貸風險進一步加大，低利率環境使得息差水平持續收窄，給銀行業經營管理帶來全方位的挑戰。預計2020年全球銀行業經營業績將會大幅下滑，資產質量進一步惡化，資本補充壓力加大，不排除部分高風險地區的銀行將步入經營困境的新局面。為應對疫情長期化發展及其對全球發展格局帶來的新挑戰，各國監管政策逆週期調節力度加大，全球銀行業經營戰略開始調整，通過採取更為審慎的風險管理機制，多措並舉確保資本和流動性充裕，優化平衡區域和業務結構，進一步提升綜合化經營優勢，以實現長期平穩發展。

(中時電子報)