基隆嶼7月1日正式開放登島，基隆市長林右昌30日舉辦登島啟航儀式，並在國內旅遊解封之際，正式為基隆離島輕旅遊揭開全新序幕，他指出，今年登島全面改採網路預約制，每天開放1200人，民眾可以到基隆旅遊網的預約平台查詢登島資訊，目前預約已經滿到九月，想要前往的遊客，請把握機會提早預約。

林右昌表示，市府今年整合各港口、船家共同推出環島加遶島的2小時行程及全島加遶島的3.5小時行程，並統一票價供民眾選擇，出發前先向市府核准登島船舶進行預約，再由船家協助預約登錄，他說，除了預約平台外，於封島期間市府也進行候船亭、環島及登山步道整修，今年也跟崇右影藝技術學院的師生合作在島上打造全新「基隆嶼打卡熱點」，希望在提升基隆嶼登島船舶整體服務品質的同時，也展現出在地的多元特色特色，另外也要求每艘船皆隨團配有受紅十字會急救員訓練的專業導覽解說人員，以提升基隆嶼登島旅遊的便利性、安全性。

觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，觀銷處除了推出基隆嶼全新摺頁外，還特別製作基隆島燈塔印章，遊客可至島上海巡所蓋章留念，另外，夏天來基隆除了基隆嶼登島行程外，碧砂漁港週邊還有正濱漁港、和平島公園、海科館、容軒步道、101高地、大坪海岸等景點，也可以享用手工碳烤吉古拉、八斗子阿婆小籠包等在地特色美食，探索基隆在地的私房路線，她說，現在台灣疫情也已趨緩，相信基隆嶼將成為民眾安心國旅的首要選擇，更期待今年來基隆嶼玩的遊客都能有更優質的旅遊體驗。

崇右影藝科技大學的師生利用有限的資源及閒置房舍設置藝文空間，提供陳禹達、葉玉珠、李燕芬、蔡長青、陳代銳、蘇瑜琪、程原愛及連雅綺等藝術家畫作展示空間，將藝術的氛圍帶入這座島嶼，營造島上新亮點，歡迎各地的旅客都可以前往一探究竟。

(中時 )