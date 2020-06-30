警政署今天下午發布警察人事異動，主要針對直轄市政府警察局督察等職務等階最高列警正一階（第四、五序列）重要警職職缺。共計40人，統一於7月3日辦理交接到任。以下為發布名單：

直轄市政府警察局督察：

1、苗栗縣警察局督察長謝志敏陞任桃園市政府警察局督察

2、雲林縣警察局主任秘書潘錫輝陞任臺中市政府警察局督察

3、臺東縣警察局督察長雷武君陞任臺南市政府警察局督察

4、屏東縣政府警察局督察長翁偉仁陞任高雄市政府警察局督察

（二）縣（市）政府警察局、保安警察第三總隊督察長及縣（市）政府警察局主任秘書

5、花蓮縣警察局督察長劉文雄調任苗栗縣警察局督察長

6、臺東縣警察局主任秘書顏榮泰調任雲林縣警察局主任秘書

7、澎湖縣政府警察局督察長劉明興調任屏東縣政府警察局督察長

8、臺東縣警察局臺東分局分局長郭子弘調任臺東縣警察局督察長

9、基隆市警察局第一分局分局長婁子才調任花蓮縣警察局督察長

10、嘉義市政府警察局第一分局分局長蘇玉坪調任澎湖縣政府警察局督察長

11、新竹市警察局第一分局分局長張益禎調任保安警察第三總隊督察長

12、基隆市警察局第四分局分局長李俊德調任臺東縣警察局主任秘書

（三）縣（市）政府警察局分局長

13、屏東縣政府警察局屏東分局分局長楊効宜調任基隆市警察局第一分局分局長

14、嘉義市政府警察局第二分局分局長陳宏賓調任新竹市警察局第一分局分局長

15、雲林縣警察局西螺分局分局長徐俊生調任基隆市警察局第四分局分局長

16、基隆市警察局第三分局分局長江慶斌調任雲林縣警察局斗六分局分局長

17、屏東縣政府警察局東港分局分局長劉清俊調任屏東縣政府警察局屏東分局分局長

18、苗栗縣警察局竹南分局分局長張文川調任嘉義市政府警察局第一分局分局長

19、彰化縣警察局鹿港分局分局長廖志明調任嘉義市政府警察局第二分局分局長

20、花蓮縣警察局吉安分局分局長鍾德勳調任臺東縣警察局臺東分局分局長

21、彰化縣警察局溪湖分局分局長楊贊鈞調任苗栗縣警察局竹南分局分局長

22、臺東縣警察局關山分局分局長潘仕能調任彰化縣警察局鹿港分局分局長

23、新竹縣政府警察局新埔分局分局長婁自強調任彰化縣警察局溪湖分局分局長

24、嘉義縣警察局布袋分局分局長陳盈菖調任雲林縣警察局西螺分局分局長

25、嘉義縣警察局竹崎分局分局長謝政憲調任屏東縣政府警察局東港分局分局長

26、南投縣政府警察局信義分局分局長余中義調任臺東縣警察局關山分局分局長

27、新竹縣政府警察局橫山分局分局長王文生調任花蓮縣警察局吉安分局分局長

28、苗栗縣警察局大湖分局分局長林鼎鈞調任基隆市警察局第三分局分局長

29、澎湖縣政府警察局望安分局分局長楊志傑調任新竹縣政府警察局新埔分局分局長

30、花蓮縣警察局鳳林分局分局長黃國師調任新竹縣政府警察局橫山分局分局長

31、臺東縣警察局成功分局分局長蘇偉荃調任嘉義縣警察局布袋分局分局長

32、花蓮縣警察局玉里分局分局長呂育騰調任南投縣政府警察局信義分局分局長

33、花蓮縣警察局新城分局分局長何孟宗調任苗栗縣警察局大湖分局分局長

34、臺中市政府警察局第四分局督察組組長葉文啟陞任嘉義縣警察局竹崎分局分局長

35、桃園市政府警察局楊梅分局督察組組長林明鋒陞任花蓮縣警察局新城分局分局長

36、新竹市警察局刑事警察大隊副大隊長林昆達陞任花蓮縣警察局鳳林分局分局長

37、本署政風室專員陳蔚文調任花蓮縣警察局玉里分局分局長

38、宜蘭縣政府警察局公共關係科科長陳文彬調任臺東縣警察局成功分局分局長

39、臺中市政府警察局第一分局保安民防組組長郭志豪陞任澎湖縣政府警察局望安分局分局長

40、雲林縣警察局斗六分局分局長符基強調任新竹市警察局警務參

(中時 )