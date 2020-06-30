台南市麻豆警分局端午連假加強夜間取締酒駕、防制危駕。（台南市麻豆警分局提供／劉秀芬台南傳真）

婦人推故障機車過五叉路口車陣 麻豆警暖心護送

台南市麻豆區中山路、圓環五叉路口是往高速公路交流道重要路口，端午連假期間車流量更大，麻豆警分局麻豆派出所警員余志偉擔服交通崗勤務時，見一機車故障婦人驚險推車穿越圓環，急忙衝到路口協助婦人安全過馬路，熱心服務獲民眾肯定。

連假期間，麻豆警分局結合大台南智慧交通中心智慧交通控制系統、動態地圖，於雲端監控麻豆圓環五叉路口之交通流量，機動警力派遣，兼顧交通疏導、為民服務與交通執法等各項警政工作。

麻豆警分局長洪頂力表示，針對易壅塞之中山路、圓環五叉路口，加強派員管制，警員余志偉視民如親，熱心為民服務，值得鼓勵。為體恤同仁在大太陽底下揮汗執勤之辛勞，分局也於執勤地點布置大型陽傘使同仁免於烈日曝曬、購買冰桶置放冷飲，洪頂力也前往慰勞執勤同仁辛勞。

為防止民眾利用連假夜間飆車、危險駕車，分局於夜間祭出取締酒駕、防制危駕專案，在市道176線麻豆交流道下突擊路檢，取締改裝排氣管、行李箱加燈飾計2件，排氣管改裝召回檢驗1件，淨化噪音。

(中時 )