空壓機大廠力達-KY去年EPS降為3.22元，今（30）日通過每股配發現金股利1.70元，配息率約53％，上市以來連續第四年配發率逾五成。重頭戲是改選4席董事及3席獨董，隨後董事會推舉吳建能以益源企業法人代表續任董事長。力達表示，力達第二季營運比第一季，下半年有機會優於上半年。

力達-KY去年受中美貿易摩擦及行業調整對內需產生的影響，工業製造需求較為減緩，全年合併營收新臺幣54.26億元，稅後淨利3.73億元，EPS為3.22元。

力達董事長吳建能人在大陸，以視訊出席今日股東會，台灣股東會現場請獨董東吳會計系教授馬嘉應擔任主席。會中承認去年財報及營業報告書，並通過配發現金股利1.70元現金股利，並通過董事及獨董全面改選。董事有益源企業法人代表吳建能、德富發展法人代表黃建平、星虹總經理熊文英及江煒鋒四人，獨董由馬嘉益、申學仁及莊宇申三人擔綱。

力達今日股東會也針對新冠肺炎疫情對公司影響，提出因應之道及公司營運展望目標。環境保護及生態平衡的觀念與日俱增，提供綠色節能製造的最佳能源解決方案企業仍是公司長期目標，今年全球面臨新冠肺炎疫情衝擊，經濟環境不確定性因素增加，

力達表示，力達營運會從三方面著手。一、加大核心技術研發，螺桿主機自製進度力拼達到100匹以內全自製化；二、拓展節能型螺桿機的研發及銷售，預計今年再提升螺桿機的銷售比重至六成，兩級壓縮螺桿及E系列永磁變頻兩項明星商品為銷售重點產品；三、加速開拓亞洲外銷市場，包含東北亞、東南亞及南亞區域。面對下半年展望保持審慎樂觀，銷售穩步回溫的趨勢，維持穩健營運步伐。

(工商 )