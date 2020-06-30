OTT產業進入戰國時代，各平台紛紛以獨播、跟播內容或是貼心的服務設計來爭取使用者目光，根據Comscore MMX最新調查報告指出，在長影音類網站使用人數最多的前六網站中，由台灣本土LiTV拿下第一名，其次依序則是愛奇藝、Yahoo Taiwan TV、ETtoday Video（東森新聞雲）、VIDOL、Dailymotion.com。

Comscore MMX報告指出，在上述六個平台中，LiTV與Yahoo Taiwan TV黏著度極高，超過其他OTT及網站4至10倍，而LiTV更是以使用者每支影片收看12分鐘(時間最長)奪下第一名。同時，在使用總時間調查項目中，LiTV更拿下OTT平台第一名，使用人數則僅與前一名略少3％，總結三項指標性評比，顯示出LiTV的使用者眾多且對於平台有極高的忠誠度與黏著度。

LiTV表示，分析使用者就愛黏著「LiTV立視線上影視」的原因有二：一是介面簡單易懂，所以從小朋友到家中的長者，都能很快知道如何操作。二則是平台上提供眾多的免費影音，有免費戲劇、綜藝、電影等，光是戲劇就包括了台劇、陸劇、韓劇以及日劇，再加上綜藝及電影，免費內容的種類相當多元且每日更新，因此觀眾每天使用LiTV影音平台時，都有新的內容可以收看。

此外，使用影音網站時，哪個載具最受歡迎？根據創市際針對「線上影音使用習慣調查顯示，高達75％的民眾使用「智慧型手機」觀看線上影音網站；其次是桌上型電腦或筆記型電腦達68％；至於平板或是電視(包含Smart TV及智慧電視盒)，也各約有兩成多的使用率。而LiTV提供五種跨螢載具，包含電視、電腦、手機、平板及車載，因此民眾不論習慣使用何種載具，都能跨載具收看LiTV提供的影音內容。

觀察影音網站使用者輪廓，Comscore MMX調查報告指出，單月不重複訪客數前六的影音網站，以25-34歲或35-44歲為主要使用年齡層，而LiTV使用者以25-44歲為主力，但涵蓋年齡層較其他平台平均，不論是25-34歲、45-44歲、45-54歲都有超過兩成的使用者，LiTV分析，這是因為平台提供的影音內容多元，除了戲劇、電影、綜藝等熱門內容之外，LiTV還提供動漫、兒童及蒙福人生，滿足各年齡層對於影音娛樂的需求。

(工商 )