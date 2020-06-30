暑假到來，漢神巨蛋開店慶及漢神百貨年中慶亦將分別於7/2及7/9盛大展開，本次主題訂定為「以愛為名」，攜手加拿大華裔設計師-黃偉豪（Daniel Wong）以愛地球、愛Taiwan聯名推出5款限量卡友來店禮。

此外，漢神兩館以回饋消費者的購物心意，特別推出全館滿6仟送3佰、名品珠寶滿1萬送5佰及精品滿2萬送1仟、漢神巨蛋珠寶單筆滿5萬再加贈1仟元、漢神百貨B2F配合專櫃滿6仟加贈3佰B2F特別券。同時因應國內旅遊復甦，分別於7/2~7/19漢神巨蛋及7/9~7/26漢神百貨加碼化妝品滿3仟送3佰，提供消費者針對口罩下的臉部保養品需求採購。除了滿仟送佰超值回饋外，配合振興政策，7/15推出振興再加碼，當日館內持振興券消費滿3仟元，漢神再加贈1佰元商品券，立即享受，回饋再放大。

漢神百貨數位行銷部協理袁永慧表示，漢神最受歡迎的卡友來店禮，此次整合集團資源，首次攜手加拿大華裔設計師Daniel Wong與漢來美食，聯名推出兼具設計感與實用性的卡友禮。多款MIT製造，以行動支持臺灣廠商，預計將會掀起一陣兌換熱潮，漢神加碼推出豐富活動及多重優惠大放送，鼓勵消費者走出家門，感受暢快新生活。 7/2~8/9漢神巨蛋開店慶提倡綠色購物，讓響應環保成為新時尚美學。7/1~9/27推廣落實發票無紙化，與財政部高雄國稅局合作推出「雲端e集棒」，活動期間館內集點並將發票存入載具，即可享有抽獎資格，有機會獲得gogoro2+電動機車、Dyson空氣清淨機、iPhone SE等好禮，總價值超過16萬。7/6~8/9搭乘大眾交通工具至漢神巨蛋或參與館內專櫃環保活動，即可兌換限量好禮。7/14~8/31首次登場Daniel Wong狂野快閃探索全新2020SS「野宴」系列快閃店，讓人們彷彿瞬間被非洲的動物圍繞，透過展間的閱讀讓探索者們感受到驚豔的「狂野」精神。

漢神百貨年中慶於7/9~8/9盛大舉辦，同時B2F品味風尚館將改裝完成後正式GrandOpening。結合玩、美、衣、食及健康，以充滿綠意的森林賣場，提供消費者最自然的購物空間，打造全台最齊全的健康養生保健專區。另外，漢神百貨也祭出系列活動歡慶B2F開幕：7/9下午14:30森林秘境下午茶記者會，邀來網紅籃球女孩-洗菜到場與來賓一同品茶並欣賞爵士三重奏樂團的浪漫樂音，度過美好的下午時光；7/12邀來最美麗的吳明珠中醫師進行健康說明會；7/18及8/1分別有長庚生技及甜入心菲的講座。歡迎一同蒞臨感受舒適明亮的嶄新賣場，補充健康新知識。

活動當日漢神百貨、鑫囍國際及漢來美食三方主管為活動揭開序幕，眾所矚目的卡友禮初次亮相，這次的「以愛為名」限量5檔卡友禮分別為：愛嚐鮮外出保冷袋(7/2~7/5漢神巨蛋)、樂LOVE折疊傘(7/9~7/12漢神百貨)、愛環保輕巧吸管杯(7/16~7/19漢神巨蛋)、樂 LOVE塗鴉毛巾(7/23~7/26漢神巨蛋)及愛漢來美食來拌麵(7/30~8/2漢神巨蛋；8/6~8/9漢神百貨)。總抽獎部分，全館消費集點滿2仟元可獲得抽獎1次機會。漢神巨蛋祭出PGO摩特動力機車PGO Ur1(市價83,800元)，漢神百貨也將送出五星級知本金聯世紀酒店住宿券及多項健康相關小家電。除了眾多限定優惠及商品外，搭配著超有感的回饋，將滿足所有消費者壓抑已久的購物慾望。

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