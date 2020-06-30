安永（EY）家族辦公室執業會計師林志翔及資深經理林信行表示，新加坡政府在推廣家族辦公室建置上不遺餘力，不僅結合移民政策亦推出租稅優惠，更加強化新加坡亞洲金融中心地位及優勢。

身為亞洲四小龍之一的台灣，正面臨中美貿易戰風暴及新冠肺炎疫情肆虐，林志翔建議，我國應借鏡新加坡政府推廣家族辦公室制度，提升台灣在國際金融市場的能見度及吸引力、刺激就業市場。

林志翔指出，新加坡「全球商業投資者計畫」（GIP）要求投資人至少有5年的創業、投資或管理相關經驗，以及新加坡幣2億元的可投資淨資產。

此外，投資人必須要設立一家資本額至少新幣250萬元之新加坡家族辦公室，像是透過信託或是控股公司持有該新加坡家族辦公室，且該家族辦公室管理之資產需超過新加坡幣2億元。而投資人也要提出家族辦公室5年的營運規劃與財務預測，如投資配置及投資決策。

若投資人成功獲得GIP計畫核准，即可取得為期5年新加坡永久居民身分，而於5年後欲根據GIP計畫延續永久居民身分，則該家族辦公室必須僱用至少10名員工，包含最少5位新加坡公民及3位專業投資人，且每年支出需達到新幣200萬元。

(工商 )