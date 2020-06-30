俄羅斯一名14歲少女戴利亞（Darya Sudnishnikova）因年紀輕輕便和才10歲的男友奇科夫（vanya chekhov）交往，甚至懷孕引發外界關注。戴利亞的主治醫生表示，因為戴利亞年紀太小恐將提早2-3個月生產。

根據《太陽報》報導，居住在熱列茲諾哥爾斯克（Zheleznogorsk）就讀當地學校7年級的戴利亞，在懷孕第31周時入院接受治療。但因年紀太小就懷孕，醫師判斷戴利亞有可能早產2-3個月。但戴利亞堅強表示，自己會努力讓寶寶擁有健康的身體，等到足月再出生。

戴利亞表示，自己目前唯一的功課就是專心養胎，「懷孕後我的體重直線增加，走路像熊一樣，而且每天早上都會嘔吐、便秘，身上還長了難看的妊娠紋。」為了讓寶寶有足夠的營養，她除了食用家人準備的營養餐點外，還經常吃新鮮的草莓和奶油；面對即將誕生的小生命，戴利亞坦言，自己既期待也有些擔心，害怕自己無法承受生產時的劇烈疼痛。

值得關注的是，戴利亞先前曾自曝遭當地一名16歲少年性侵；對此，小男友奇科夫力挺女友，表示不介意，無論孩子是誰的，都會和她一起扶養。目前警方已鎖定嫌疑人，並將人約談到案，未來將採取DNA進行比對，確認孩子的生父是誰。

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(中時電子報)