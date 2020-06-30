日本「最美臉蛋」女星佐佐木希當紅時嫁給人氣諧星渡部健，雙方無論年齡還是風格都讓外界跌破眼鏡，婚後仍備受關注，就在兩人生了1子、看似幸福快樂時，日前男方爆出不倫醜聞，長期偷腥且人數眾多，然佐佐木希事後無動作，傳出為了家庭完整選擇吞忍，讓眾人聞之心疼，如今丈夫神隱避風頭，她扛起家計，本月中首露面錄影，過程巧合連連，又是滿滿的鼻酸。

渡部健認了多劈醜聞後，至今停工龜縮在家，佐佐木希因此肩扛家計，她與所喬治一起主持的《所JAPAN》昨晚播出，據悉，該集於本月中錄製，是佐佐木希在事件發生後，首度復工露面，而她在節目中沒有為此事發聲，然該集以談論古代當權者的夫妻愛、情婦等主題，對她目前處境來說相當諷刺，佐佐木希全程看起來似乎也在強顏歡笑。

其中，最讓人印象深刻的，是節目橋段提到「征夷大將軍」德川家康的孫女千姬，婚後相當得到丈夫寵愛，佐佐木希竟表示羨慕，讓觀眾看了心疼不已，而也因為這集節目播出，讓她睽違17天更新了IG，貼出錄影當天的穿搭照來為節目做宣傳，表現得很堅強，而渡部健事發後雖足不出戶躲媒體，然相傳他有意冒疫情風險帶妻兒離開日本，慘被眾網友批評只想到自己，實在太渣。

(中時電子報)