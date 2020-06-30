振興三倍券7月1日上路，只要消費3000元就可領取2000元回饋，不想領實體券的，可以在全台1萬4千台ATM直接領「現金」，只要4個步驟，2000元馬上入袋！

ATM領現金回饋4步驟。（圖／經濟部）

根據經濟部提供的資料，只要完成下列4步驟，就可以完成ATM領現金回饋：

1. 數位三倍券3擇1

包括「行動支付」、「電子票證」與「信用卡」3擇1

2. 至數位支付業者平台進行綁定

輸入身分證字號、手機號碼進行綁定

3. 同時選擇ATM領現金回饋

持居留證的非本國籍配偶無法使用

4. 消費達3000元，8天後會收到簡訊

屆時可到國泰世華、台新、中國信託銀行ATM（包含超商提款機）插入金融卡，選取三倍券領取功能，輸入身分證字號並同意個資宣告，交易成功2000元即成功入袋。

根據三倍券官網指出，共有38家行庫的卡片可領取，民眾無需支付手續費，全台約有1萬4千台ATM據點可提領三倍券現金回饋。

(中時電子報)