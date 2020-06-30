台中市現有9家失智共同照護中心及31家失智社區服務據點！市議員林祈烽指出，共照中心和失智社區據點資源分配不均，全市29區僅20個區有共照中心和據點，包括西屯等9個區是沒有設置服務據點，衛生局要儘速加強失智社區服務據點的設立。衛生局長曾梓展說，全市22家醫療院所都可以提供服務。

市議員林祈烽和施志昌、鄭功進、楊典忠等共同關心台中市失智老人照護與服務資源問題。林祈烽說，日前有民眾到服務處詢問西屯區有沒有失智老人照護據點，查詢發現衛生局官網提供9家失智共照中心及31處失智社區據點，西屯區除榮總醫院是共照中心外，竟然沒有任何一處失智社區服務據點。

林祈烽表示，全市29區，不但西屯區沒有失智社區服務據點，大甲、大安、石岡、新社、和平、大雅、太平、霧峰等8個區也完全沒設點；這些地區人口數加起來有7、80萬人，怎麼連一處失智社區服務據點都沒有設立，市府核准設立據點門檻是不是很高？還是有什麼限制條件？

曾梓展說，全市失能老人包含失智老人約是8萬餘人，失智老人預估約有2萬9000多人，家屬不一定要把失智老人送到失智社區服務據點，包括長照的C據點，還有一般日照據點都可提供服務，現在西屯區有2個日照中心及18個C據點都可提供照護服務。

曾梓展表示，9家共照中心要提供失智老人的一些鑑定和衛教服務，所以主要都是由醫院來申請，但長照機構要申請也是符合資格，只是目前沒有業者來申請，衛生局的態度是開放的；失智老人需要醫療照護，全市有22家的醫療院所都可以提供服務。

市長盧秀燕強調，關於宣導問題，市府要多改進，因為我們有這麼多好的設施，但網站都寫的很簡略，人家都看不懂，其實有很多東西都是共同運用，卻因沒有說明清楚導致民眾不了解；她會拜託同仁表達要更清楚，做更好的導引，做好宣傳工作。

(中時 )