《藝術，在這裡 Art is Here》繪本以淺顯易懂的圖文、介紹博物館的制度及運作方式。（袁庭堯攝）

福山國小4年級學生展示屬於自己的「珍奇屋」。（袁庭堯攝）

福山國小4年級學生展示屬於自己的「珍奇屋」。（袁庭堯攝）

「藝起閱讀－藝術在校園」專案讓藝術走出美術館、深入高市國中小學。（袁庭堯攝）

擺脫疫情影響，美學教育向外延伸，高美館與高市25所國中小合作、推出「藝起閱讀－藝術在校園」專案，以高美館出版繪本為主軸進行跨域教學，學童發揮巧思、設計屬於個人的「珍奇屋」，30日在福山國小舉辦發表會。

高美館辦理文化部「藝文扎根計畫」，透過館方出版品《藝術，在這裡 Art is Here》將美感教育送進校園。5月起透過各校美術老師的指導，帶領學生認識博物館，進而利用鞋盒，替個人鍾愛的蒐藏品打造微型展覽空間。

《藝術，在這裡 Art is Here》繪本以淺顯易懂的圖文介紹博物館的藝品蒐集、整理分類制度及佈置方式，進而延伸到博物館的分類介紹，館方工作人員類別，以及藝術品的收藏整理、修復等專業知識。

福山國小4年級學童學以致用、發揮創意，以模型車、電玩主角、甜點等主題，打造小小「珍奇屋」。校長李進士表示，「藝起閱讀」計畫課程讓學生實踐對博物館的想像，也藉著藝術參與提升觀察力，讓藝術的種子在心中萌芽。

館長李玉玲表示，校內閱讀課程多侷限於文史類書籍，少有藝術類閱讀課程及藏書。「藝起閱讀」專案發送各校約30本的《藝術，在這裡 Art is Here》繪本，教師可結合不同領域進行教學，繪本未來也將留給校方圖書館典藏。

高美館執行文化部「藝文扎根計畫」同時，同步推展「藝術偵探－大地方小旅行」、「藝起閱讀」以及「藝起郊遊」等系列推廣課程，未來將持續與館校合作，打造更貼近在地文化生活的校園美學教育體驗，讓藝術走出美術館，走入市民的美好日常。

(中時 )