群創(3481)今天宣布引進康寧雷射科技（Corning Laser Technologies，CLT）全自動大尺寸玻璃雷射切割系統，用於生產製造群創光電高階車用觸控面板，為市場帶來具高度設計彈性、高度精密切割與達到製程優化車用玻璃觸控面板。

群創總經理楊柱祥表示，今年雖因疫情產生的經濟緊縮普遍影響各產業層面，群創仍逆勢投資引進康寧雷射科技最新技術來達成複雜且精密的玻璃切割，鞏固群創在高階車用觸控面板的領導地位。此次合作亦為群創近年大筆投資計畫之一，藉由雙方在車用面板領域的最新技術，推動車用產業持續發展。

康寧雷射科技（CLT）專精於高度精密的雷射製程創新，CLT提供康寧特有的雷射切割系統，可優化切割面粗糙度、提高邊緣強度、顯著提升產能。此次群創所採購全自動大尺寸玻璃雷射切割系統運用CLT最新推出且具專利的nanoPerforation技術，此技術提升雷射玻璃切割至新層次，與其他雷射技術相比，可高度優化邊緣強度與製程穩定性。

(時報資訊)