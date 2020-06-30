台微體(4152)2020年現增案已收足股款，總經理葉志鴻表示，這次所募到的6.8億元台幣，及美國國泰銀行提供的1200萬美元(約3.6億元台幣)創投融資，應足以支持完成EXCELLENCE臨床數據出爐的階段，若此三期樞紐性臨床試驗的結果正向，將向美FDA提交新藥申請(NDA)

台微體2020年現金增資發行普通股案已收足股款，並訂定2020年6月30日為現金增資基準日。台微體此次現金增資發行普通股1000萬股，每股發行價格新台幣68元，增資發行普通股實收股款總額新台幣6.8億元，已全數收足。

美國及澳洲目前總共有45個臨床試驗中心進行「EXCELLENCE」臨床試驗，此乃關節炎長效止痛藥物TLC599的樞紐性臨床試驗。此隨機分組、雙盲、安慰劑和活性藥物對照控制的臨床三期樞紐試驗，現正持續收案中。雖然收案速度因COVID-19疫情影響而稍微減緩，但台微體有信心能夠在2020年底完成500位受試者的收案目標，並計畫於2021年末得到數據結果。

(時報資訊)