NB及平板電腦訂單強勁，電池模組廠-順達(3211)第2季業績可望優於第1季與去年同期，由於客戶拉貨正常，順達第3季看起來還不錯，加上第1季基期偏低，如無意外，順達下半年業績有機會比上半年好，順達積極佈局動能及儲能非IT領域，希望3年後非IT產品佔營收比重達15%到20%。

順達科今天除息，每股配息5元，盤中上漲1.3元，填息幅度約26%。

順達主要產品為NB及平板電腦電池組，約佔公司營收逾90%，受惠於新冠肺炎疫情帶動NB及平板電腦需求暢旺，順達科業績自3月起快速回升，4月及5月合併營收為37.16億元，累計前5月合併營收為66.83億元，年成長2.19%，由於第2季營收衝高，順達科第2季獲利可望明顥優於第1季。

展望下半年，順達科表示，目前客戶拉貨正常，第3季看起來還不錯。

由於IT產業競爭激烈，順達科近幾年努力開發非IT產品，包括動能及儲能兩大市場，其中動能部分，公司以電動自行車/電動摩托車及移動載具為主，目前電動自行車偏重在300瓦、500瓦到2K瓦，合作廠商有歐洲、美系及大陸客戶，亦有與終端品牌廠合作；儲能方面分為兩部分，一是伺服器的BBU及UPS，產品從150瓦到3000多瓦，客戶為美系客戶，現已在出貨，至於居家型儲能電池系統技術門檻要求較高，包括：防水、BMS等，公司與歐洲客戶合作開發中。

去年非IT產品佔順達營收比重不到兩位數，公司希望今年非IT產品佔比能往兩位數靠近，並在3年左右達到佔比15%到20%。

(時報資訊)