大陸人大常委會通過《港版國安法》，民進黨發言人顏若芳抨擊，中國的作為等於撕毁香港「一國兩制」與「中英聯合聲明」，不僅讓香港喪失了自由與法治，更讓世界感受到中共政權專制與蠻橫的一面。

顏若芳表示，民進黨和國際社會上關注此議題的人們一樣，對香港未來的人權法治及民主自由前景極為憂慮。

顏若芳指出，中國政府在香港回歸時向港人承諾「一國兩制，50年不變」，但才經過23年，香港人卻連上街表達意見，都可能被中國政府冠上違反《港版國安法》的帽子。

顏若芳呼籲中共當局，切勿一意孤行，將人民視為仇寇；面對香港問題，最佳的策略是信守承諾，放棄專制作為，與香港人民展開對話。

顏若芳表示，「台港服務交流辦公室」明天將正式啟動，這也是全世界第一個援港專責辦公室。未來，政府公布的「香港人道援助關懷行動專案」會持續落實。民進黨也會持續透過「香港情勢因應小組」，強化民間與政府的對話機制。

顏若芳強調，台灣基於撐住香港民主自由以及人權法治的基本立場，政府將持續協助港人，提供必要的援助，做爭取民主自由的香港朋友最堅強的後盾。

(中時 )