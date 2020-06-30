印度4月製造業及服務業PMI雙雙崩跌至27.4、5.4的歷史新低，印度經濟也將出現逾40年來首度萎縮，但印度政府於5月12日宣布加碼紓困20兆盧比，救市規模拉高至GDP的10％，印度央行5月22日再宣布調降基準利率40個基本點至4％，為2000年來最低，刻劃政策底部的意味濃厚；儘管禁足令再度延長到6月底，但疫情較輕微的地區與部分非必需消費產業逐步放寬限制，經濟停擺的狀況勢必更為改善；印度股市評價仍處於相對低檔，反彈位階落後全球股市，距離今年2月高點還有約30％，凸顯目前的價位極具投資價值。

台新印度基金基金經理人黃俊晏表示，在印度股市的類股操作上，在市場大幅震盪下，建議優先布局業績穩定的大型股，另外，亦可配合市況好轉，增持跌深且業績能見度高的循環性產業，如金融、可選消費、原材料等類股。

長期來看，印度具備高成長題材卻不乏評價相對偏低的標的，靜待成長潛力與業績表現反映在股價上，表現可望轉強。

(工商 )