正值畢業旺季，卻遇上新冠肺炎的經濟衝擊，對於初入職場的新鮮人及年輕小資族，生活更需要精打細算。彰化銀行建議民眾可以適度利用銀行推出的商品及各項優惠，例如申辦數位帳戶就是不錯的選擇，除可省去臨櫃開戶填寫繁瑣文件、等待時間及不便外，目前數位帳戶所提供的優利活儲和促銷活動也非常優惠，可以納為口袋工具來使用。

彰銀「e財寶數位帳戶」透過手機即可開戶，再加上與亞洲科技媒體集團KKBOX Group聯手推出影音優惠，讓年輕小資族一機在手從開戶、聽歌到追劇，100％在線上完成，滿足快速、便利的數位服務需求。

彰銀「e財寶好Young享樂—KKBOX影音免費三選一」活動，自7月1日起至11月30日止，鎖定20歲至35歲之青年，首次成功開立e財寶數位帳戶，即可享KKBOX影音免費三選一，包括音樂串流KKBOX 60天、影音串流KKTV 60天、音樂與影音KKBOX PRIME 45天，可擇一限期使用，限量6,000組，讓年輕小資族上班通勤時可以聽著療癒歌曲，解除工作焦慮及提振精神，下班休閒時也可以在家追劇，獲得生活的小確幸。

此外，彰銀「e財寶數位帳戶」除提供新台幣、外幣、基金等優質金融服務外，更享有台、外幣優利活存，美元、人民幣、日圓結匯優惠、單筆申購基金手續費3.8折、跨行轉帳及提款免手續費各10次、新戶刷卡滿額禮加碼送100元等滿滿優惠回饋，成為搶攻年輕客層的新利器，眾多好康優惠資訊，請見彰化銀行官網。

(工商 )