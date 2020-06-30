針對北京全國人大常委會通過港版國安法，總統蔡英文於臉書貼文表示，中國曾經承諾香港五十年不變，不僅代表中國罔顧香港民意，背棄承諾，更證明了「一國兩制」不可行。

蔡英文呼籲，香港人民可以持續堅持他們所珍惜的自由和人權。台灣也已經啟動「香港人道援助關懷行動專案」，對於需要協助的香港人民，將提供便捷的服務及基本照顧。

她宣布，台灣援港專案的「台港服務交流辦公室」，將在明天（七月一日）正式營運。因應變局，台灣將不分政府民間，共同協力，給予香港人民最堅定的支持。

(工商 )