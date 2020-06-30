全國漁會總幹事林啟滄直說，漁業界相當憤慨，報導當中指稱的照片，根本不是事實。（柯宗緯攝）

蘇澳區漁會總幹事陳春生表示，不容許有人「披著人道糖衣」企圖傷害漁業界。（柯宗緯攝）

針對日前媒體報導，宜蘭縣漁工職業工會祕書長李麗華指出，有漁船將船上死亡船員大體簡單包裹丟入海中一事。全國各漁會包括高雄、小港、東港、蘇澳、琉球等20多名代表6月30日在高雄召開記者會予以駁斥，譴責該發言混淆視聽，更使漁業從業人員遭到汙名化。

全國漁會總幹事林啟滄直說，針對這起不實指控，漁業界相當憤慨，報導當中指稱的照片，根本不是事實。況且在漁業三法通過後，台灣漁業界同仁皆遵守相關規定，同時重視環保、漁業永續發展，因此必須站出來捍衛立場及譴責。

蘇澳區漁會總幹事陳春生今也南下到場聲援，他直說，台灣漁業屆必須團結，不能接受不實抹黑，如今台灣好不容易解除「黃牌」，正要面臨轉型期，不容許有人「披著人道糖衣」企圖傷害漁業界。

各漁會代表也共同發出聲明指出，針對宜蘭縣漁工職業工會祕書長李麗華以大陸漁船將過世漁工隨意拋棄在海中「海葬」的照片，提供媒體報導，影射是在台灣漁船發生，誤導閱聽大眾汙名化我漁業形象，在此給予嚴厲譴責。

聲明也提及，人權團體如果發現台灣漁船有涉嫌虐待漁工、人口販運的情況，應該將具體事證交由政府單位調查，支持政府本著毋枉毋縱的精神，對於違法亂紀的業者嚴加處罰。但人權團體如果是沒有確切根據的胡亂指控、影射或栽贓，但絕對無法苟同，不排除採取進一步法律行動，維護我會員船主權益。

(中時 )