大陸今天通過港版國安法；台灣制憲基金會董事長辜寬敏今表示的，面對香港《國安法》 台灣應該「超前部署」。

中國全國人大常委會以162票全票通過香港《國安法》，台灣制憲基金會指出，從日前公布的草案與相關資訊一再顯示，香港「一國兩制」已名存實亡，中國專制集權之手已不再「暗渡陳倉」，而是公然架空香港民主自由。

辜寬敏表示，台灣目前使用的《中華民國憲法》，在法理上仍將自由台灣與專制中國緊密相連，使得中國政府有併吞台灣的藉口與理由。因此，台灣應該「超前部署」，合力制定一部屬於台灣人民的新憲法，彰顯國家人格，確保台灣民主與自由的生活方式，擁抱永久的和平。

台灣制憲基金會執行長林宜正認為，面對專制中國對於民主台灣的步步進逼，政府部門必須高度警戒。今年整體國際情勢因疫情影響，已出現天翻地覆的變化，「現狀」無時無刻都在改變，切莫再以「維持現狀」作為執政中心思想，應更積極從制度面著手，捍衛台灣的民主與自由，而制定台灣新憲法就是必須跨出的一步。

(中時 )