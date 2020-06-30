大陸全國人大常委會今日上午在北京人民大會堂閉幕，表決並通過訂立港版「國安法」；民進黨副秘書長林飛帆今在臉書表示，「台灣要做最壞打算、最好的準備」。

林飛帆今分享黃之鋒臉書指出，面對香港危局，台灣要做最壞的打算，最好的準備，最強力的後盾。

他還強調，請香港手足保重！

(中時 )