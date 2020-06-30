時力黨主席徐永明今日於臉書發文表示，港版國安法已通過，未來香港市民發表自己的看法，就可能會被控為「分裂國家」、「顛覆政權」等罪，更有被終身監禁的可能。北京也將在香港設立機構，直接監督、甚至插手香港事務，香港的自主性蕩然無存。

據了解，中國全國人大常委會今日上午於北京人民大會堂，以162票全票通過港版國安法草案。外傳今日傍晚時將公布草案內容。

徐永明表示，當年北京提出治理香港將會採取一國兩制，50年不變，是對世界、香港的承諾。現在連一半都不到就親手撕毀，如今中國講過的話已經沒人敢信。

徐永明指出，現在香港被奴役，台灣卻還有人要相信九二共識、提一中各表。北京說的「一中」就是中國共產黨統治下的中華人民共和國，不會容許有其他解釋空間，如果還有人抱著一中各表的論述不放，那真的是在自欺欺人。

徐永明說，對於中國漠視香港法治、自由和民主，要表達最嚴正的抗議。奉勸中國共產黨，若建立更獨裁的制度、用斬首演習來恫嚇人民，這種一意孤行的暴政行為只會讓人民更忍無可忍，只有順應民意才是解決衝突之道。

徐永明表示，將會持續關注香港動態，並督促政府更完善援港機制，讓台灣成為香港堅強的後盾。

(中時 )