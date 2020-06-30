振興三倍券7月1日起開放登記，但爭議依舊沒停過！網路觀察家「宅神」朱學恒接受「中時電子報」專訪表示，政府做事不乾不脆，只願意發送三倍券，卻忽略人民真正的想法，接著又砲轟蘇貞昌團隊不接地氣，設計出這個政策「真的很智障」！這段期間大家收入減少，加上五、六月又是報稅季，很多人手上可用的現金都被抽掉了，加上三倍券的優惠，其實沒有想像中的好，朱學恒認為不可能會出預期中的「報復性消費」。

三倍券上路不接地氣！宅神砲轟「5字」送蘇貞昌

朱學恒說，蘇貞昌院長太久沒有接觸民情，其實最有效的振興經濟方式就是減稅和發現金，但是台灣政府守的很緊，死都不肯減稅，因此手頭很緊的民眾，現在只能存錢來繳稅，誰還會願意花錢消費呢？加上三倍券是你必須先消費三千塊，政府再退兩千塊給你，但如果你兩千塊不花掉，就等於完全沒有任何優惠。他表示，「三倍券其實主要是需要和民間單位配合，不過目前看起來，民間單位的配合相對沒有那麼 漂亮。舉例來說，像對岸會有618或是1111購物節，有民間業者配合，大打折扣戰，才會出現『突發性消費』，而不是『計畫性消費』。」像三倍券從開始研擬到現在，時間拖太久了！

三倍券上路不接地氣！宅神砲轟「5字」送蘇貞昌

就他自己的觀察，三倍券成效如何，其實取決於能夠真正抵用的可能性！也就是說，像是國旅優惠可以用三倍券折抵多少住宿費，或者是買高鐵能否直接折扣。不過問題來了，朱學恒以自身經驗舉例，他在端午節前訂了一間高雄旅館，但剛好遇到端午節連假，又遇到周六加價，這些錢加一加存起來，都可以訂到沖繩或者是東京的飯店。所以究竟要如何刺激國內消費、振興經濟，就以國旅層面而言，飯店業者如果堅持不讓價，甚至趁著暑假準備大漲一波，那麼就算政府現在大推三倍券，不過實際上回饋到消費者身上的金額，等於是大打折扣。

(中時電子報)