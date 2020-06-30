新竹豐邑喜來登大飯店配合振興三倍券，推出暑假超值親子住房專案，7月15日至8月底每週六、週日舉辦飯店吉祥物「喜波波早餐見面會」、「喜波波大明星兒童手偶劇」和「搖擺水派對」等親子活動，搭配「安心旅遊補助」及「振興三倍券」，兩大一小入住，等同每人僅需最低300元起。

新竹喜來登即日起至7月14日，推出住宿期間為7月1日起至9月30日的暑期早鳥優惠，週日至週五入住「豪華雙人房」，搭配2客早餐3499元起，抵用安心旅遊補助、振興券每人只要417元起。

入住豪華五星客房「家庭房」，搭配4客早餐只要5398元，週六入住每房加價500元。7月15日至9月30日飯店加碼兒童早餐優惠，6至11歲兒童早餐可享最低優惠價每位200元，優惠兒童早餐每房至多加購2位兒童。兩大一小入住，使用「安心旅遊補助」及「振興三倍券」後換算投入成本，每人僅需最低300元起。

暑假限定「喜波波的海上冒險奇航闖關」於7月15日至8月31日，推出一系列冒險闖關活動，12歲以下兒童入住新竹喜來登獲得「闖關包」一份，闖關成功贈送「美味饗樂券」1張，憑可換「大廳酒吧炸物拼盤」或「迎月庭日式料理炸蝦天婦羅」或「采悅軒中餐廳豬豬流沙包」。

「喜波波早餐見面會」，供應兒童主題式自助早餐，由新竹喜來登巨星吉祥物──鳳梨獅「喜波波」、西瓜狗「喜瓜瓜」陪伴小朋友共進早餐、桌邊互動，早餐後將由喜波波、喜瓜瓜擔綱主演「喜波波大明星兒童手偶劇」，現場演出精彩生動的童話故事，活動結束還可獲得「喜波波專屬小禮」。

暑假期間每週五，新竹喜來登則在全新改裝大宴會廳播放「週末電影院」，提供民眾免費觀影共享家庭時光，更多活動可洽新竹豐邑喜來登大飯店03 620 6000。

(中時 )