苗栗縣首處都會區原住民文化健康站，位在苗栗市嘉盛里，將為都會區原住民提供照顧服務。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府首次在都會區開設原住民文化健康站，30日苗栗縣長徐耀昌等人為苗栗山城文健站揭牌啟用，就近照顧原住民長輩。（苗栗縣政府提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣政府為照顧原住民，今年首次在都會區設置原住民文化健康站，30日苗栗縣長徐耀昌等人在苗栗市山城教會，揭牌啟用山城文健站，將為在地原民長輩提供交誼學習與健康照護服務，並且延續傳統文化。

縣府在南庄鄉、泰安鄉、獅潭鄉共設置10站文化健康站，服務在地原鄉長者。今年縣府再極力爭取獲原住民族委員會核定，設置苗栗、頭份、象鼻、風美、嘎嘎歐岸5處文化健康站，其中苗栗、頭份為縣內首度於都會區設置的據點，期盼能就近照顧市區的原住民長者。

30日苗栗縣長徐耀昌與縣府原住民族事務中心主任蔣意雄與縣議員黃月娥、楊文昌、徐筱菁、楊明燁等人，為縣內首處都會區原住民文健站揭牌。徐耀昌表示，縣內都會區原住民約5000人，截至今年4月苗栗市的原住民有541人，其中55歲以上原住民有84人，苗栗山城文健站可就近照顧鄰近的原住民長者。

原住民族事務中心表示，今年受新冠肺炎影響，文健站在3月份僅提供電話問安、居家關懷、送餐服務，6月因應疫情趨緩，正式啟動長者到站服務，落實原民長者簡易健康照顧服務、電話問安、生活照顧諮詢與服務、餐飲服務、延緩老化失能活動及居家關懷服務，並將安排長輩學習課程，進一步結合傳承文化及身心靈照顧層面。

徐耀昌指出，文健站提供部落和都會原住民互動、休閒聯誼的成長與照護空間，期許大家善用資源相互照顧、延緩老化，並提醒眾人響應防疫新生活運動，養成良好個人衛生習慣。

(中時 )