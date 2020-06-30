國民黨今指總統府前秘書長陳菊，民進黨發言人顏若芳表示，國民黨一再以高雄市府遭監察院彈劾3案、糾正30件不實資訊，抹黑陳菊，含沙射影一再抹黑。讓人質疑國民黨說要修憲廢考監兩院，要憲政改革，根本是假改革，遮蓋無法拋棄五權憲法這神主牌的遮羞布。

顏若芳說，民進黨及陳菊辦公室早已回應說明過，很遺憾的，國民黨在昨日霸佔立院議場不成後，今天又繼續抹黑；民進黨再次強調，陳菊除了政治黑牢六年，從未被司法判刑，更從未被彈劾，而現在監察院也沒有任何高雄市政府相關的案件正在調查。

她說，國民黨這樣斷章取義做不實渲染，不但無助於政治文化的進步，更凸顯想掩飾自身政黨改革受阻，內部路線分歧，核心理念模糊不清的事實。

顏若芳說，國民黨一再用張冠李戴的低劣謊言，對陳菊抹黑及假借要求退回提名，杯葛立法院議事進程，其背後動機。

顏若芳表示，慶富案是馬英九時代的弊案，高雄市政府沒有人被起訴，若按照國民黨硬要牽拖的邏輯來看，朱立倫不論是在桃園縣長任內的副縣長葉世文，還是新北市長時期的副市長許志堅，因收賄貪瀆被收押，且遭監察院彈劾，朱立倫是不是也算是貪瀆、弊案纏身呢？朱立倫竟還有資格代表國民黨參選總統？

她指出，前總統馬英九提名的新黨籍監察院長王建煊，擔任院長期間，不但多次脫軌行為，如上班時間在監院禮堂幫友人證婚，支使工友布置場地、在辦公室談新書，比手畫腳大談性愛等，及屢次失言，如批評多元成家議題只是「部分民眾趕時髦，以人權為由，提出同性也能在一起的訴求」、大學生打工，是賤賣人生的黃金時間，實在是笨死了等，甚至還是監察史上第一位被監委發表聯合聲明譴責的院長。「國民黨批陳菊德不配位，那馬英九提名的王建煊就比較配嗎？」

顏若芳表示，國民黨若真的在意監察院，就該依循立院議事程序進行同意權的審查，或是站在主流民意這邊，勇敢面對廢除考監兩院的修憲議題。

(中時 )