男子黃文彥在臉書上指蘇嘉全家族「貪到全新境界」，並與吳姓網友在下方留言對話，遭蘇提告連帶求償30萬元、登報道歉。台北地院審結，今判黃、吳2人連帶賠償10萬元，黃並須在個人臉書刊登澄清啟事30日，可上訴。

黃男去年10月17日在臉書分享蘇嘉全妻子洪恒珠參選立委的新聞，留言指「這家族在屏東貪到全新境界」，並與吳姓網友對話：「我親戚要遴選當校長，直接找人來家裡要錢，實在有夠無恥的！」、「他可以找四五個小弟開無牌車直接在法院把你載走，把你揍一整天再送你去醫院」。

蘇嘉全認為侵害他名譽，提起民事損害賠償訴訟，北院今年3月開庭時，蘇還特地從日本趕回來出庭，當庭表示要看看汙衊他的人到底是誰，強調不接受調解。

黃男則稱，他14、15年前擔任台北醫學大學學生會長期間，曾與蘇嘉全私下見過面，臉書留言內容都有依據，是憑當時的記憶寫出來，反批政治人物應透過更謙虛的方式，解決人民對他的疑慮，而不是提告。

吳姓網友則從來沒有現身開庭，但法官認定他與黃男的對話內容確實侵害蘇嘉全名譽，判應連帶賠償。

(中時 )