福邦證（6026）30日舉行股東會，會中通過配發現金股利0.7元，現金股利殖利率居金融股之冠。會中並選出第13屆董事，隨後，由新一屆董事會推選林火燈續任福邦證董事長。

新當選董事依序為林火燈、黃顯華、鄭更義、達友投資、信賢建業、信拓貿易，獨立董事黃志強、賴明福、羅能清。

有小股東在股東會中詢問，福邦證股價長期低於淨值，公司是否有實施庫藏股計畫？

林火燈指出，福邦證券是一穩健經營的券商，堅持支援實體經濟的路線，以協助中型及中小企業進入資本市場為定位，並積極發展私募、創投業務。今年受到疫情衝擊，第一季獲利受到影響，但隨著股市反彈，金融資產評價回升，加上公司承辦的IPO及SPO案件，皆按步就班進行，預期在未來應會繳出一張漂亮成績單。

福邦證是目前金融股之中，現金股利殖利率最高的個股，以30日收盤價8.92元來看，殖利率高達7.8％。

(工商 )